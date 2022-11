Comisia Europeană, somată să acționeze mai ferm în privința energiei Confederațiile patronale europene cer Comisiei Europene și viitoarei președinții suedeze sa acționeze mai ferm in privința prețurilor la energie, sa creeze un spațiu de respiro pentru companii din perspectiva reglementarilor și sa acționeze pentru intarirea pieței unice europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana exercita crescande presiuni in privința aderarii Bulgariei, Romaniei și Croației la Spațiul Schengen. Miercuri (16 noiembrie), comisia a prezentat un document de 16 pagini, explicand de ce aceste trei țari trebuie sa devina membre ale acestui spațiu. Fii la curent cu cele…

- In ajunul Zilei europene a sensibilizarii cu privire la antibiotice (EAAD), un sondaj paneuropean vizand rezistența la antimicrobiene arata ca jumatate dintre europeni continua sa creada, in mod incorect, ca antibioticele ucid virusurile, arata un comunicat al Comisiei Europene. Fii la curent…

- Uniunea Europeana ar putea inregistra o crestere economica de 3,3% in 2022, iar rata anuala a inflatiei probabil va fi de 9,3% ca medie a nivelul tuturor statelor UE si de 8,5% in zona euro, urmand ca inflatia sa incetineasca in 2023, potrivit estimarilor Comisiei Europene. Fii la curent cu…

- Comisia Europeana propune norme mai stricte privind poluanții din aerul inconjurator și din apele de suprafața și subterane, dar și in ceea ce privește tratarea apelor reziduale, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca a avut negocieri "complicate" cu reprezentantii Comisiei Europene si ai producatorilor de vaccinuri anti-COVID privind reducerea cantitatii de doze pentru Romania, exprimandu-si speranta ca acestea sa ajunga la…

- Unele țari UE doresc ca planul de miliarde de euro al blocului comunitar pentru cipuri sa finanțeze și producția de actuala, nu doar cipurile de ultima generație propuse de Comisia Europeana, potrivit unui document al UE consultat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana propune un nou pachet de ”sanctiuni drastice” impotriva Rusiei, care ar ”stabili temeiul juridic” pentru plafonarea pretului petrolului, a declarat, miercuri, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o declaratie de presa la Bruxelles, relateaza CNN și news.ro.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca decizia luata de catre Comisia Europeana prin care se pun la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro este „o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…