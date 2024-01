Stiri pe aceeasi tema

- Romania primește 288 milioane de euro de la UE ca avans in programul REPowerEU. Comisia Europeana a acordat Romaniei o plata de prefinanțare de 288 de milioane de euro pentru proiecte energetice, in cadrul componentei RePowerEU din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta plata va…

- ”In forma sa modificata, Planul include si capitolul REPowerEU (Componenta 16) si are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi), acoperind 66 de reforme si 111 investitii”, au precizat, vineri, reprezentantii MIPE, intr-un…

- Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU, transmite Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de…