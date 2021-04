Comisia Europeană nu va reînnoi anul viitor contractele pentru vaccinuri cu AstraZeneca și Johnson & Johnson Comisia Europeana a decis sa nu reinnoiasca anul viitor contractele pentru vaccinuri anti-Covid-19 incheiate cu companiile AstraZeneca și Johnson & Johnson (J&J), informeaza Reuters, care citeaza publicația italiana La Stampa. „Comisia Europeana, in acord cu liderii multor state UE, a decis sa nu reinnoiasca la expirare contractele incheiate pentru anul curent cu companiile care produc vaccinuri pe baza de vectori virali”, scrie La Stampa, citand o sursa din Ministerul italian al Sanatații. Publicația italiana adauga ca autoritațile de la Bruxelles prefera sa se axeze pe vaccinurile care folosesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

