- Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, a indemnat, vineri, statele membre ale Uniunii Europene sa evite instituirea restrictiilor de calatorie anti-Covid-19 la frontierele interne ale Blocului comunitar, informeaza publicatiile Die Welt si Frankfurter Allgemeine Zeitung."Sigur…

- Reglementarile Uniunii Europene care prevad limite pentru plafonarea deficitului bugetar și a nivelului de indatorare a statelor membre raman suspendate și in 2021 pentru a susține masurile de relansare a economiei dupa pandemie. Comisarul european al Afacerilor, Paolo Gentiloni, a facut anunțul la…

- 2021 ar putea fi ultimul an in care se schimba ora in țarile membre ale Uniunii Europene. Reprezentanții statelor vor trebui sa decida daca vor sa adopte ora de vara sau ora de iarna. Comitetul de Turism si Transporturi al UE propune oprirea schimbarii sezoniere a orei, ceea ce nu ar modifica dreptul…

- Comitetul de Turism si Transporturi al Uniunii Europene a propus incetarea schimbarii sezoniere a orei, iar fiecare stat membru UE va trebui sa aleaga, in scurt timp, daca ramane pe ora de vara sau pe cea de iarna.Țarile care decid sa ramana la ora de vara vor schimba pentru ultima data ceasul in ultima…

- Comisia Europeana a anuntat joi semnarea unui contract in numele statelor membre ale Uniunii Europene cu grupul farmaceutic britanic AstraZeneca, pentru cel putin 300 de milioane de doze ale unui vaccin anticoronavirus. Conform ințelegerii, la nivel european, dozele vor fi imparțite fiecarei țari…

- Comisia Europeana considera ca statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa lanseze in acest an campanii mai timpurii si mai extinse de vaccinare antigripala pentru a reduce riscul unor epidemii simultane de gripa sezoniera si COVID-19 la toamna, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Executivul UE…

- Ediția din 2020 a tabloului de bord privind justiția in UE: Eficiența și accesibilitatea sistemelor de justiție din UE continua sa se imbunatațeasca, insa in unele state membre percepția asupra independenței sistemului judiciar se inrautațește. Medierea este un lucru foarte important in statele membre,…