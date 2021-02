”Vesti incurajatoare de la Comisia Europeana privind evolutia economica a Romaniei dupa criza provocata de pandemia COVID-19. Avem motive sa fim increzatori in relansarea economiei romanesti. Premisele exista. Sunt confirmate de previziunile economice din iarna ale Comisiei Europene, publicate astazi In cazul Romaniei, cresterea Produsului Intern Brut in 2021 este prognozata putin peste media Uniunii Europene, respectiv, la nivelul economiei zonei euro. Estimarea poate fi imbunatatita daca luam in considerare si cele peste 30 de miliarde de euro de care vom beneficia prin Mecanismul de Redresare…