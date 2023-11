Comisia Europeană cere României şi să respecte legislaţia UE în ceea ce priveşte poluarea atmosferică Comisia Europeana solicita Romaniei si altor 11 state membre sa respecte legislatia UE in ceea ce priveste poluarea atmosferica si sa isi reduca emisiile de mai multi poluanti pentru a reduce poluarea atmosferica. Astfel, executivul european a decis sa trimita o scrisoare suplimentara de punere in intarziere catre trei state membre Luxemburg, Polonia si Romania si un aviz motivat unui numar de noua state membre Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia si Suedia pentru neindeplinirea obligatiei de a asigura punerea in aplicare corecta a angajamentelor lor de reducere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Directiva NEC stabileste angajamente nationale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanti atmosferici importanti: oxizii de azot (NOx), compusii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) si particulele fine (PM2,5), arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.…

