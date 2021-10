Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii sunt respinsi in mod ilegal la frontierele Uniunii Europene, in special la granitele Greciei si Croatiei, de catre unitati speciale de politie, care uneori aplica forta, afirma miercuri o ancheta jurnalistica realizata de mai multe mass-media, intre care publicatia

- Comisia Europeana (CE) vrea sa suspende un acord care relaxeaza conditiile acordarii de vize persoanelor cu legaturi cu regimul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, ca represalii impotriva unui „act de agresiune” al Minskului, pe care-l acuza de organizarea unui aflux de migranti la frontierele…

- Polonia trebuie sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro catre Comisia Europeana pentru ca nu a stopat exploatarea minei de carbune cu cariera deschisa de la Turow, incalcand astfel o decizie a Curții de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pronunțata in urma cu cateva luni, scrie Reuters.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a ordonat luni Poloniei sa plateasca o penalitate zilnica de 500.000 de euro catre Comisia Europeana pentru ca nu a oprit exploatarea minei de lignit cariera deschisa de la Turow, încalcând astfel o decizie a instantei europene pronunțata în…

- Nvidia a solicitat miercuri acordul antitrust la Uniunii Europene pentru preluarea producatorului britanic de cipuri Arm, o tranzactie in valoare de 54 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Comisia Europeana, fiind probabil ca autoritatile europene de reglementare sa exprime ingrijorari…

- Fortele de la frontiera Greciei sunt in alerta pentru a se evita repetarea sosirilor in masa de migranti prin care a trecut tara in 2015, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului, dupa revenirea talibanilor la putere in Afganistan, informeaza Reuters. Grecia s-a aflat in prima linie…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. ''Daca…

- Comisia Europeana (CE) a depasit data-limita pe care si-a stabilit-o in vederea aprobarii platii catre Ungaria a mai multor miliarde de euro in cadrul planului de relansare economica post-covid a Uniunii Europene (UE), cu scopul de a obtine concesii de la Guvernul suveranistului Viktor Orban in privinta…