Comisia Europeană aprobă fonduri de 900 de milioane de euro pentru Ungaria. Decizia vine în contextul în care Budapesta blochează ajutorul acordat Ucrainei Comisia Europeana a suspendat, in cazul Ungariei, stimulentele economice post-pandemie (PNRR) din cauza ingrijorarilor legate de coruptie si a regresului in ceea ce priveste standardele democratice sub guvernarea lui Viktor Orban. La randul sau, Ungaria a blocat deciziile UE, asteptate inclusiv luna viitoare, de a acorda Ucrainei un ajutor economic de 50 de miliarde de euro pana in 2027 si de a incepe negocierile de aderare cu Kievul. Budapesta a blocat, de asemenea, un plan de prelungire cu 20 de miliarde de euro a ajutorului militar al UE pentru Kiev si se opune sanctiunilor impuse Rusiei. Sprijinul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

