- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters."Am facut-o. In doar cateva…

- (foto: www.rawpixel.com) Numarul total de infectari cu coronavirus a depașit 3,5 milioane la nivel mondial, conform worldometers.info . Dintre aceștia, 245.038 au decedat (7%). In total, la nivel global, s-au vindecat 1.128.298 de pacienți (32,2%). Cele mai multe infectari sunt inregistrate in SUA (33%…

- Un hotel din Iași a fost rechiziționatde autoritați pentru cazarea persoanelor aflate in carantina, darcele 150 de locuri obținute in acest mod nu sunt suficiente. Suntmai bine de 1.000 de persoane aflate in carantina numai in Iași,in condițiile in care doar marți au venit din strainatate treiavioane…

- In ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetațeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistenta de a-i ajuta sa revina acasa, fie ca e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicata și necesita o intervenție…

- ​Nationala de polo a României a fost învinsa marti, la Hamburg, de reprezentativa Muntenegrului, scor 17-12, în al doilea meci din cele trei programate la Turneul celor patru natiuni, competitie de verificare înaintea participarii la turneul preolimpic de la Rotterdam, scrie…