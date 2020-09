Comisia Europeană a publicat noul regulament pentru dezvoltarea comună a infrastructurii 5G Comisia Europeana a anunțat noi masuri in cadrul agendei „Deceniul digital” pentru a consolida suveranitatea digitala a Europei prin declarațiile președintei Ursula von der Leyen in discursul privind starea Uniunii. CE nu face nicio recomandare legata de interzicerea vreunui furnizor de echipamente, ci indeamna statele membre sa stabileasca un set de masuri comune pentru implementarea 5G, astfel incat UE sa revina in topul IT-ului global Comisia a publicat o recomandare prin care invita statele membre sa impulsioneze investițiile in infrastructura necesara conectivitații in banda larga de foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

