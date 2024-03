Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.…

- "Amenintarea razboiului poate nu este iminenta, dar nu este imposibila. Nu trebuie sa exageram riscurile razboiului, dar trebuie sa ne pregatim pentru ele", a transmis Von der Leyen intr-o dezbatere in Parlamentul European, la Strasbourg, informeaza EFE preluata de Agerpres.Politiciana germana a apreciat…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters preluat de Agerpres. "Europa…

- Vodafone a anuntat marti ca a incheiat un parteneriat pe zece ani cu Microsoft pentru a aduce inteligenta artificiala generativa (AI) si serviciile digitale si de tip cloud la peste 300 de milioane de consumatori si companii de pe pietele sale din Europa si Africa, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Intr-un comunicat…

- Comisia Europeana și Fondul European de Investiții (FEI) au anunțat vineri lansarea unui nou fond in valoare de 175 de milioane de euro pentru a susține inovarea in domeniul apararii și securitații, noteaza Reuters. Se preconizeaza ca fondul de capital pentru aparare va mobiliza investiții totale de…

- Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM) europene, inclusiv din Romania, care dezvolta tehnologii in domeniul apararii vor putea obține noi finanțari printr-un nou mecanism investițional, in valoare de 175 de milioane EUR, lansat vineri de Uniunea Europeana.

- Liderii Uniunii Europene vor ajunge probabil in aceasta saptamana la un acord privind acordarea a 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari) pentru Ucraina, deoarece aceasta suma va fi inclusa intr-un pachet cu alte fonduri de care va beneficia Ungaria, care a amenințat ca il va bloca, a declarat…