Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut marti Bancii Europene de Investitii (BEI) sa-si schimbe anul acesta politica pentru a finanta proiecte de aparare, in conditiile in care Europa cauta sa-si majoreze urgent productia in acest domeniu, pentru a se pregati de o potentiala agresiune ruseasca, transmite Reuters.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, criticata la scena deschisa! Este acuzata ca cere populației sa faca economie de energie, pentru a nu afecta clima, insa ea folosește foarte des avioane private. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost facuta de ras de catre un politician…

- Poziția de comisar european pentru aparare ar putea sa se regaseasca in componența viitoare Comisii Europene in condițiile in care UE iși consolideaza capacitațile militare din cauza razboiului din Ucraina. Aceasta propunere i-a fost facuta actualei președinte Ursula von der Leyen, care a fost de acord,…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- Comisia Europeana si Fondul European de Investitii (FEI) au anuntat vineri lansarea unui nou fond, de 175 de milioane de euro, pentru a sprijini inovarea in domeniul apararii si securitatii, transmite Reuters. Se preconizeaza ca Facilitatea de capitaluri proprii pentru aparare va genera investitii totale…

- Comisia Europeana și Fondul European de Investiții (FEI) au anunțat vineri lansarea unui nou fond in valoare de 175 de milioane de euro pentru a susține inovarea in domeniul apararii și securitații, noteaza Reuters. Se preconizeaza ca fondul de capital pentru aparare va mobiliza investiții totale de…

- Comisarul european pentru Agricultura, polonezul Janusz Wojciechowski, se opune unei eventuale extinderi a regimului de liber export din Ucraina catre UE. Wojciechowski considera ca o oferta excesiva de marfuri agricole, in primul rand, venite din Ucraina ar putea conduce la o criza pe piața, ceea ce…