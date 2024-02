Nicolae Ciucă vizitează Regatul Spaniei Astazi și maine președintele Senatului, Nicolae Ciuca va efectua o vizita oficiala in Spania, ca raspuns la invitația omologului sau, Pedro Rollan Ojeda. Programul este deosebit de dens și cuprinde intalniri cu oficiali ai țarii gazda, dar și cu reprezentanți ai comunitații romanești. Pentru astazi sunt programate intalniri cu presedintele Senatului spaniol, Pedro Rollan Ojeda, si cu conducerea comisiilor de afaceri externe si de aparare din Senatul spaniol. Programul cuprinde și o vizita la Centrul Satelitar al Uniunii Europene si o intalnire cu reprezentantii comunitatii romanesti din Spania.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei, vor fi abordate teme ce tin de cooperarea bilaterala, comunitatea romaneasca din Spania, diplomatia parlamentara, precum si subiecte aflate pe agenda europeana si internationala, potrivit unui memorandum intern al Senatului, aprobat de Biroul permanent saptamana trecuta.Din delegatia…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul PNL, a declarat, luni, ca responsabilitatea Apararii incepe acasa, chiar daca tara noastra este membru NATO, iar serviciul militar obligatoriu nu va fi introdus in Romania, conform agerpres.roEl a subliniat, intr un interviu la Realitatea Plus, nevoia de…

- Membrii comisiilor de aparare din Senat si Camera Deputatilor s-a intalnit marți, cu ministrul Apararii Angel Tilvar la sediul MApN. The post POLITICA Ministrul Tilvar, intrevedere cu membri Comisiei de Aparare first appeared on Informatia Zilei .

- Pacienții cronici și cu boli rare cer autoritatilor sa elimine impozitarea cu 10% a concediilor medicale, potrivit mesajului lansat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC). ”Acesti oameni trebuie incurajati sa lucreze, sustinuti atunci cand au probleme, nu discriminati prin…

- Fostul premier Nicolae Ciuca a solicitat clarificari cu privire la posibila reintroducere a serviciului militar obligatoriu in Romania. In contextul declarațiilor recente ale șefului Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, care a propus introducerea unui serviciu militar voluntar pentru…

- Deputatul social-democrat Radu Cristescu, vicelider al grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, a solicitat duminica, 4 februarie, intr-o postare pe pagina lui de Facebook, demiterea de urgența a noului șef al Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, dupa ce acesta a cerut pregatirea…

- Seful Directiei de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Kirilo Budanov, a amenintat joi cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul rus, apreciind drept util ca rusii "sa vada in sfarsit realitatea razboiului", informeaza AFP, conform Agerpres."Numarul…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența prevede inființarea Agenției Romane de Cooperare Tehnologica și Industriala pentru Securitate și Aparare. Guvernul va inființa Agenția Romana de Cooperare Tehnologica și Industriala pentru Securitate și Aparare (ARCTIS), ca organ de specialitate al administrației publice…