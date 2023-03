Comisia Europeană a aprobat o contribuţie de peste 166 milioane euro pentru modernizarea reţelelor de ape uzate din judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Ilfov Aceste investitii fac referire la doua proiecte care vor imbunatati calitatea si accesul la apa potabila si vor imbunatati tratarea apelor uzate in zona respectiva, arata comunicatul de presa al Executivului european. Lucrarile la infrastructura de alimentare cu apa includ noua statii noi de tratare a apei, inca 1 061 km de retea noua si 40 de noi rezervoare, pe langa reabilitarea infrastructurii existente. In ceea ce priveste apele uzate, se vor construi patru statii de epurare a apelor uzate, iar alte trei vor fi extinse; in acelasi timp, se vor instala 761 km de noi retele de canalizare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

