Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, luni, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza careia in Romania se vor acorda ajutoare regionale in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027, in cadrul Orientarilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri primele doua documente pentru demararea Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba despre doua memorandumuri prin care Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) se intrunește in ședința, la aceasta ora, pentru a aproba prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru anul 2021.

- Comisia a acordat 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și Romaniei ca urmare a modificarii unor programe operaționale. In Romania se vor investi 56 milioane EUR pentru a se oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistența acordata copiilor defavorizați sub forma…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost aprobat de catre Comisia Europeana. La conferința de presa de la București au participat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Romaniei Klaus Iohannis și premierul Florin Cițu.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comisia Europeana a aprobat, luni, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta,…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, marți, alaturi de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și de premierul Florin Cițu la aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliența. „Aprobarea sa reprezinta un moment simbolic, de o mare importanța pentru viitorul țarii noastre”, a declarat…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata luni la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, susține, de la ora 18.15, o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Cițu. Romania…