Rusia acuza Ucraina de genocid asupra propriilor cetațeni, dar tot mai multe materiale video arata faptul ca trupele rusești controlau zona și ar fi cei care ar fi ucis civilii.

Presedintele Klaus Iohannis afirma ca imaginile din Bucea si din alte orase ale Ucrainei trebuie sa reaminteasca lumii intregi ca "agresiunea ilegala" din aceasta tara trebuie oprita.

Fortele ruse au deschis focul duminica pentru a dispersa o manifestatie impotriva prezentei lor la Kahovka, un oras ocupat din sudul Ucrainei, un numar nedeterminat de persoane fiind ranite, a afirmat Liudmila Denisova, o responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, potrivit…

Burak Yilmaz, atacantul de 36 de ani, le-a dat speranțe turcilor, in barajul cu Portugalia pentru CM 2022, cand a redus de la 0-2 la 1-2, apoi i-a „ingropat", irosind penalty-ul de 2-2. Un fan a tras cu pistolul in televizor dupa ratarea lui.

Comitetul drepturilor omului din cadrul ONU a criticat Belarusul pentru executarea in secret a unui condamnat la moarte a carui reclamatie privind torturile suferite in detentie era inca in curs de examinare, transmite joi AFP.

O nava rusa a tras cinci focuri de arma in cer deasupra orașului Odesei, informeaza purtatorul de cuvant al Cartierului General Operațional al Administrației Militare Regionale Odessa, Serhiy Bratchuk.

Politia rusa a intreprins vineri perchezitii la sediul de la Moscova al organizatiei nonguvernamentale ruse de aparare a drepturilor omului Memorial, a carei dizolvare a fost ordonata de justitia din Rusia, informeaza Reuters si AFP.

Un tata si-a impuscat mortal cei trei copii minori, precum si o a patra persoana, inainte de a se sinucide cu aceeasi arma, intr-o biserica din capitala californiana Sacramento, luni seara, relateaza marti AFP, EFE si Xinhua.