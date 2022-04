Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut joi o intalnire de lucru cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu care au discutat despre intarirea cooperarii in domeniul energiei, rolul Ankarei in medierea razboiului din Ucraina și…

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Cei doi oficiali au analizat efectele economice ale razboiului din Ucraina, context in care prim-ministrul Ciuca a subliniat ca Romania este o tara sigura, membra a UE si a NATO, ceea ce garanteaza securitatea…

- Persoanele refugiate din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Astfel, ele pot alege cele mai eficiente rute, a anunțat, duminica, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Guvernul Romaniei a alocat 208 milioane de lei, deocamdata, pentru cazarea refugiaților din Ucraina. De asemenea se creeaza un coridor cu republica Moldova pentru transportul refugiaților, potrivit declarațiilor premierului Nicolae Ciuca (foto). In ședința de guvern de sambata s-au stabilit costurile…

- `In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…

- Premierul Natalia Gavrilita a avut o convorbire telefonica cu omologul sau roman, Nicolae-Ionel Ciuca. Cei doi oficiali au discutat despre situatia de securitate din regiune, fluxurile de refugiati provocate de razboiul din Ucraina si coordonarea actiunilor dintre Moldova si Romania, pentru a raspunde…

- Europa se confrunta cu o criza umanitara majora, a avertizat comisarul european pentru ajutor umanitar, Janez Lenarcic, potrivit BBC, preluat de news.ro . „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in multi, multi ani”, a declarat Janez Lenarcic,…

- „Catalin Drula se plictiseste repede sa numere pana la 10! Cataline, stiu ca e complicat sa aduni zilnic infimele procente la care a ajuns USR in preferintele romanilor, dar chiar e greu sa te concentrezi pe lucruri constructive?! Te-ai apucat, in schimb, sa scrii pe toti «peretii»! Iar cand nu o faci…