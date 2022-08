Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi in valoare 35.000 de lei unor importatori si distribuitori de peste si produse de pescuit din Bucuresti si Ilfov, in urma neregulilor constatate in cadrul controalelor din perioada 26 – 28 iulie. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in urma verificarilor, au mai fost aplicate si doua avertismente si s-a dispus oprirea definitiva de la comercializare si retragerea din circuitul uman a unei cantitati de 1.300 kg peste si produse de pescarie si oprirea temporara a prestarii de servicii,…