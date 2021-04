Comerțul online cu haine ar putea ajunge la un miliard de dolari, în România, anul acesta Deși pandemia de COVID-19 a produs intreruperi ale activitaților economice, comerțul online a susținut vanzarile pentru comercianți și le-a oferit consumatorilor o importanta alternativa pentru a-și procura produsele esențiale vieții de zi cu zi. De altfel, PayU estimeaza ca retailul online fashion va ajunge la un miliard de dolari in Romania. „Ne așteptam ca, pana la finele anului 2021, bugetul pentru cumparaturile online in categoria fashion sa creasca cu 75%, trecand pentru prima data de 1 miliard de dolari. De asemenea, veniturile vor avea o creștere anuala de 10% in perioada 2021 – 2025,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

