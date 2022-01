Comerţul, neafectat de pandemie In luna noiembrie 2021 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta atat ca serie bruta cu 2,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,4%, potrivit INS. ▪ Fata de luna corespunzatoare […] Articolul Comertul, neafectat de pandemie apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Reveal Marketing Research Sarbatorile de iarna arata diferit și anul acesta. Nu doar pentru romani, dar și pentru intreaga lume. Un nou studiu Reveal Marketing Research arata care este comportamentul romanilor de sarbatori in 2021. Din studiul care analizeaza comportamentul de consum al romanilor…

- Studiu McCann Pandemia de COVID-19 a facut ca munca la distanța sa devina o opțiune din ce in ce mai frecventa pentru angajați, iar programul clasic de opt ore sa nu mai fie o constanta. Lucrul in regim de telemunca a oferit flexibilitate și posibilitatea gestionarii individuale a programului de lucru,…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca industria de divertisment a fost afectata din plin de pandemie, fapt are a dus la o serie de transformari. Din aceasta cauza o serie de reprezentanți ai breslei s-au reorientat spre alte domenii, in timp ce alții au fost nevoiți sa se adapteze vremurilor deloc…

- Anii 2020 și 2021, marcați de criza sanitara, au adus mai multe schimbari in activitatea de conciliere derulata in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Consumatorii au trimis in acești aproape doi ani cele mai multe cereri de negociere cu bancile și IFN-urile,…

- – 49,1% din numarul total de intreprinderi active au avut activitate principala Servicii de piața; – Cel mai mare numar mediu de salariati s-a inregistrat in sectorul Servicii de piața, reprezentand 36,5% din total; In anul 2020 numarul mediu de salariati a scazut cu 2,7% fata de anul 2019, potrivit…

- In luna septembrie 2021, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 6,9%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,5%, potrivit INS. ▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile…

- 90% dintre directorii generali participanți la studiu spun ca schimbarile climatice trebuie abordate urgent Studiu Deloitte-Fortune Aproape trei sferturi (73%) dintre companii sunt ingrijorate de modul in care deficitul de forța de munca și de competențe le va influența strategia de business in urmatoarele…

- Anca Alungulesei, terapeut in nutriție și creatoarea metodei integrative de slabit denumite Psiho-Dieta, apasa butonul roșu de Panica! , dar și butonul verde de Acțiune! in ceea ce privește obezitatea, cea mai nominalizata comorbiditate in contextul nenumaratelor cazuri grave de imbolnaviri cu Covid-19.