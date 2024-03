Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de construcții au scazut cu aproape 80%, in prima luna a anului 2024. Situația pe categorii Volumul lucrarilor de constructii a scazut, in ianuarie, fata de luna decembrie 2023, ca serie bruta, cu 77%. Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, scaderea…

- Romania e și pe primul loc! Lucrarile de constructii au inregistrat o crestere modesta in Uniunea Europeana si in zona euro, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, insa Romania a fost de departe tara cu cel mai puternic avans pe acest segment, atat de la o luna la alta, cat si in ritm…

- In luna decembrie 2023, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna noiembrie 2023 ca serie bruta cu 28,1%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 10,3%, potrivit INS. In luna decembrie 2023, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata…

- ”In anul 2023, comparativ cu anul 2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 4,9%, din cauza scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-9,2%) si industriei prelucratoare (-4,6%). Industria extractiva a crescut cu 1,9%”, arata…

- In primele 11 luni ale anului trecut, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de aceeași perioada a anului precedent, ca serie bruta, cu 12,5%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,6%, arata datele publicate de Institutul Național de Statistica.…

- ”Volumul lucrarilor de constructii, ca serie bruta, a crescut, pe total, cu 12,5%. Pe elemente de structura, cresteri au avut loc la lucrarile de reparatii capitale (+18,9%), lucrarile de constructii noi (+13,2%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+7,9%). Pe obiecte de constructii,…

