- In Moldova, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) in 2022 a crescut cu 25,9% (in prețuri curente), fața de 2021. Despre acest lucru a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in același timp, in 2022, cifra de afaceri din comertul…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in 2022, fata de anul 2021, ca serie bruta, cu 4,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 6,5%, in primele 11 luni din 2022 fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat cu 27,3%, potrivit datelor publicate…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in noiembrie cu 2,4%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 2,8%, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile…

- Managerii chestionați de Institutul Național de Statistica prognozeaza pentru urmatoarele trei luni creșterea accentuata a prețurilor in comerțul cu amanuntul, precum și scaderea activitații economice in construcții. Managerii mai prognozeaza o relativa stabilitate a activitații și a numarului de…

- Perioada inceputului de an va aduce o majorare serioasa a prețurilor in comerțul cu amanuntul, dar și o creștere a prețului lucrarilor din sectorul construcțiilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica (INS).

- Cei circa 8000 de șefi de companii chestionați trimestrial de Institutul Național de Statistica estimeaza ca in intervalul ianuarie-februarie 2023 vom vedea o relativa stabilitate a activitații și a numarului de salariați in industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și servicii, dar și o creștere…

- ”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2021, a inregistrat o crestere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru…