- Sectorul construcțiilor este unul din puținele care au inregistrat creșteri pe parcursul anului 2020. Conform datelor INS, anul trecut, volumul total al lucrarilor de construcții a urcat cu 16% comparativ cu 2019. Asta, in condițiile in care, la nivel european, rezultatele indica o scadere a activitații…

- ”Societatea Chimcomplex SA Borzesti, in calitate de emitent, in conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. g din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va aduce la cunostinta ca, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30 iulie 2021, au intervenit schimbari in conducerea…

- ​Furnizorul de soluții de securitate informatica NortonLifeLock a anunțat ca va cumpara cu mai mult de 8 miliarde dolari concurentul sau ceh Avast. Se formeaza o noua companie care susține ca are aproximativ 500 milioane de clienți.NortonLifeLock spune ca Avast este evaluata undeva între…

- Wizz Air, compania aeriana low-cost din Ungaria, va inregistra marti o confruntare cu actionarii, cand ei vor vota planul ce prevede plata unui bonus de pana la 100 de milioane de lire sterline (138 de milioane de dolari) directorului general Jozsef Varadi, daca va indeplini anumite obiective, transmite…

- Consiliul de Administratie al Chimcomplex Borzesti (simbol bursier CHOB), companie care detine platformele Oltchim si Borzesti, a convocat actionarii pe 25 august pentru a aproba doua credite in valoare totala de 90 mil. euro. Creditele vor fi folosite pentru refinantarea unor imprumuturi…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- Cosmin Necula, fost primar al municipiului Bacau și lider al organizației județene Pro Romania, a fost numit, vineri, in postul de director general al Societații de Servicii Publice Municipale (SSPM). Pana acum, el era doar administrator neretribuit, noteaza zdbc.ro. Compania municipalitații…

- Cel mai mare furnizor de energie din piata concurentiala, Getica 95 Com, a anuntat miercuri ca a depus cererea de deschidere a procedurii generale de intrare in insolventa, informeaza News.ro. „Getica 95 Com anunta depunerea cererii de deschidere a procedurii generale de intrare in insolventa. Scopul…