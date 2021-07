Comandantul trupelor americane şi NATO în Afganistan, generalul Austin Scott Miller, predă comanda Comandantul fortelor americane si NATO în Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a încheiat mandatul luni, în cadrul retragerii definitive a trupelor straine din aceasta tara devastata de 20 de ani de razboi, dar în care talibanii câstiga din nou teren, relateaza AFP și News.ro.



Generalul Miller, care conducea din septembrie 2018 fortele coalitiei din Afganistan, i-a predat comanda, în cadrul unei ceremonii, generalului Kenneth McKenzie, comandantul Comandamentului Central american (CENCOM), cu sediul în Florida, în sud-estul Statelor Unite.

Sursa articol: hotnews.ro

