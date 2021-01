Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va riposta la "orice actiune a dusmanului", a avertizat sambata comandantul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Iranului, referindu-se la tensiunile in crestere cu SUA, cu prilejul unei inspectii a trupelor stationate pe o insula-cheie din Golf, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Iranul in acuza pe președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, ca incearca sa gaseasca un pretext de razboi pentru a declanșa un conflict militar. „In loc sa combata pandemia in SUA, Donald Trump si anturajul acestuia risipesc miliarde pentru zboruri ale avioanelor B-52 si pentru trimiterea fortelor…

- Cuba va fi in masura sa administreze propriul vaccin impotriva COVID-19 intregii sale populatii in primul semestrul al anului 2021, potrivit unui inalt responsabil din domeniul sanatatii, noteaza miercuri AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația…

- Iranul l-a convocat duminica pe ambasadorul Germaniei, pentru a protesta impotriva pozitiei Uniunii Europene (UE) care a condamnat in mod ferm executia opozantului iranian Ruhollah Zam, informeaza AFP. Directorul Departamentului pentru Europa din cadrul Ministerului de Externe iranian a denuntat in…

- Asasinarea recenta a principalului om de știința din domeniul nuclear din Iran a fost efectuata de la distanța cu ajutorul ghidarii prin satelit, a inteligenței artificiale și a recunoașterii faciale, potrivit oficialilor militari iranieni citați duminica de mass-media iraniana, potrivit CNN . Mohsen…

- Doua militante ale grupului contestatar Pussy Riot au fost amendate de justitia rusa pentru participarea la o actiune impotriva homofobiei in octombrie la Moscova, a anuntat luni avocatul lor, citat de France Presse, potrivit Agerpres. Pe 7 octombrie, de ziua presedintelui rus Vladimir Putin,…

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis s-a aflat sambata in insula Samos, grav afectata de seismul din Marea Egee. A adresat condoleanțe familiilor care și-au pierdut rude in catastrofa de vineri și a prezidat reuniuni cu responsabilii locali. Experții au inceput deja evaluarea pagubelor materiale in special…

- Anuntul facut de Departamentul de Justitie survine in timp ce Departamentul Trezoreriei si Departamentul de Stat au impus impreuna sanctiuni impotriva a 11 entitati si persoane, pentru implicarea lor in achizitia si vanzarea de produse petrochimice iraniene. Masurile impotriva Iranului au fost adoptate…