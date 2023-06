Stiri pe aceeasi tema

- • Comisarii din tara, prin rotatie in control in statiuni Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat, IERI, la Constanta, deschiderea Comandamentului Litoral 2023, serii formate din cate 24 de comisari ai institutiei urmand sa participe…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat, luni, la debutul Comandamentului Litoral 2023, ca echipele de control vor ”elimina” toate localurile care desfasoara activitati de alimentatie publica in spatii inadecvate. El a mentionat ca…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat, luni, la Constanta, deschiderea Comandamentului Litoral 2023, serii formate din cate 24 de comisari ai institutiei urmand sa participe timp de trei luni la actiuni de control, potrivit Agerpres.In…

- ANPC organizeaza o conferinta de presa luni, 12 iunie 2023 la Hotel Venus din Mamaia. Tema intalnirii va fi deschiderea oficiala a activitatii Comandamentului Litoral 2023.La conferinta vor participa: Horia Constantinescu ndash; Presedinte ANPC, Mihai Culeafa Vicepresedinte ANPC, Sebastian Hotca Vicepresedinte…

- Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a spus miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca „se mai intampla” sa existe inspectori care primesc șpaga pentru a „inchide ochii” la neregulile sesizate, iar ca vina „cea mai mare” in aceste cazuri este…

- Alte opt banci din Romania au fost amendate pentru practici comerciale inselatoare in privinta contractelor de creditare pe termen mediu si lung, a anunțat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).Anterior, ANPC a sanctionat alte 11 banci pentru nereguli precum practici…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , Horia Constantinescu anunta ca in aceste zile desfasoara o actiune comuna pe litoralul romanesc impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii si Ministerul Turismului."Ieri am demarat actiunea ldquo;La pas pe litoral". Pana…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a descins alaturi de inspectori in Piața Maraști, unde au gasit probleme foarte mari. Recent doua turiste din SUA laudau Piața Maraști, spunand ca gasești cam tot ce iși trebuie. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor…