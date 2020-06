Columbia: Coronavirusul nu a oprit producția de cocaină Cultivatorii de coca, materia prima pentru pentru obținerea cocainei, nu au încetinit ritmul în Columbia, în ciuda limitarii generata de epidemia de coronavirus care a paralizat economia, potrivit lui Pierre Lapaque, de la Oficiului de lupta al Națiunilor Unite împotriva Drogurilor și a criminalitații (Undoc), potrivit AFP.



&"Putem spune, pe baza informațiilor pe care le avem, ca pandemia nu a avut niciun impact asupra producției agricultorilor, deoarece virusul nu le-a afectat teritoriul care e izolat ", a declarat reprezentantul local al agenției ONU, într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Pleșa: Alba Iulia are nevoie de o strategie și un plan de dezvoltare cu reguli clare Alba Iulia, ca orice oraș important, are un grad de dezvoltare ridicat. Se construiește mult insa, din pacate, intr-un mod haotic. Lipsa unei strategii de dezvoltare a orașului, a unor reguli la care sa se poata…

- Pandemia de coronavirus a oprit cea mai prolifica industrie cinematografica din lume. In India cinematografele și-au inchis ușile, companiile de producție au oprit filme, iar studiourile au intarziat lansarile. Inclusiv a doua filme importante pentru acest sezon: foarte așteptatul „Sooryavanshi” și…

- Productia de gaze naturale a scazut cu 3-, la 1,10 miliarde metri cubi, de la 1,13 miliarde mc in primul trimestru din 2019. La nivelul intregului an 2019, grupul a produs 4,47 miliarde mc. Productia neta de energie electrica a crescut in primele trei luni cu 3-, la 1,12 TWh. Grupul OMV Petrom avea…

- Intreruperi ale lantului de aprovizionare ar putea lasa 47 de milioane de femei din tari sarace si in curs de dezvoltare fara contraceptive moderne, a declarat agentia Natiunilor Unite. Analiza arata de asemenea ca sase luni de masuri restrictive ar putea rezulta intr-un numar suplimentar de 31 de milioane…

- Germania incepe deblocarea economiei, dupa COVID-19. Giganții auto reiau productia, se redeschid parțial magazinele, iar copiii se intorc la școala, in mai Mai multi constructori auto germani, printre care Volkswagen si Mercedes-Benz, vor relua saptamana viitoare productia la unele uzine din Germania,…

- Producatorul de anvelope Michelin a reluat productia de cord metalic utilizat în productia de anvelope la Zalau, informeaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax."Din data de 8 aprilie, activitatea de productie de la Zalau Cord este reluata progresiv. Masurile sanitare necesare au fost…

- Pentru mii de italieni din zonele in care coronavirusul face ravagii, o romanca este cea care le pune mancare pe masa. Crina Micnescu iși duce TIR-ul zilnic in cele mai pericuoase zone din Peninsula: „O singura data se moare! Nu avem ce face.”

- Dumitru Dragomir, 73 de ani, este convins ca Romania va ieși cu bine din criza epidemiologica cu care se confrunta in prezent intreaga omenire, dar, pentru ca acest lucru sa se intample, ”trebuie luate masuri bune”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (1996-2013) spune insa, ca mai devreme…