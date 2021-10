Colterm: „Regretăm tot disconfortul creat timișorenilor în această perioadă” Caloriferele timișorenilor racordați la sistemul centralizat de incalzire se vor raci astazi dupa ce E.ON a intrerupt furnizarea de gaz catre Colterm. Compania de termoficare a transmis un comunicat prin care iși cere scuze pentru situația creata și promite rezolvarea cat mai prompta a situației. „Compania E.ON a sistat azi, 26 octombrie 2021, furnizarea gazului […] Articolul Colterm: „Regretam tot disconfortul creat timișorenilor in aceasta perioada” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

