Stiri pe aceeasi tema

- Doua expozitii despre arta sacra, etnografia si traditiile populare din judetul Alba sunt deschise la Venetia, la galeriile Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica, timp de o saptamana, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba."Institutul…

- Colocviul „Structuri constitutionale in noua Europa a sistemului de la Versailles”, prilejuit de celebrarea Centenarului Constitutiei Romaniei Mari, este organizat de Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, sub patronajul Academ

- Proiectul expozitional «Itinerarii vizuale gorjene», initiat de Filiala Targu Jiu a Uniunii Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare

- Joi, 23 martie, ora 18.00, la Muzeul Unirii din Iasi (Lapusneanu 14), Armand Gosu va sustine conferinta „Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei: cauze, evolutie, pericole", urmata de o sesiune de autografe dedicata volumului Putin, obsesia imperiului, publicat la editura Polirom. Prezinta: Brindusa Munteanu,…

- Celebrarea Zilei Martisorului in rețeaua Institutului Cultural Roman reprezinta un demers de promovare a traditiilor romanesti dedicate inceputului de primavara in comunitatile de romani, dar și o acțiune de diplomație publica, pentru a face cunoscut acest obicei de 1 martie in randul publicului din…

- Institutul Roman de Cultura și Cercetare Umanistica de la Veneția, in colaborare cu Compania teatrala Pantakin, organizeaza patru reprezentații ale spectacolului „Teatrul Mastilor”, producție a Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu Jiu, in cadrul

- Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, in colaborare cu Compania teatrala Pantakin, organizeaza patru reprezentatii ale spectacolului "Teatrul Mastilor", productie a Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu, in cadrul Carnavalului de la Venetia, informeaza Agerpres.…

- In deschiderea oficiala Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, Kunsthalle Bega va prezenta, in premiera, proiectul „Adina Pintilie: Tu ești un alt eu – O catedrala a corpului” care a reprezentat Romania la cea de-a LIX-a ediție a Expozitiei Internationale de Arta – La Biennale di Venezia 2022,…