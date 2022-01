Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerație la granițele de vest ale Romaniei, la Nalac 2, județul Arad, și la Petea, județul Satu Mare, pe masura ce romanii care și-au terminat concediile se indreapta catre locurile de munca din strainatate. Potrivit informarii oferite de Poliția de Frontiera , timpul de așteptare la Nadlac 2 este…

- Potrivit datelor oficiale prezentate de Poliția de Frontiera, cel mai scurt timp de așteptare pentru formalitațile vamale este la punctul Salonta din județul Bihor. Avand in vedere cele peste 6 ore de așteptare la vama Petea sau peste 4 ore in vama Urziceni, un mic ocol pe la Salonta ajuta de fapt…

- A inceput deja aglomerația de sarbatori. Romanii care se intorc in țara in aceasta perioada a anului sunt nevoiti sa suporte cozi uriașe. Cel putin doua ore este timpul pe care șoferii il petrec in coloana pentru a intra in tara pe la Nadlac II. Aglomerația este cauzata de traficul intens si de triajul…

- Calatorii sunt nevoiti sa astepte cel putin jumatate de ora pentru a intra in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din cauza traficului aglomerat si a triajului epidemiologic care se face la sosirea pe teritoriul Romaniei.Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la frontiere,…

- Timpii mari de asteptare pentru procedurile de trecere a frontierei dinspre Romania spre Ungaria sunt cauzati in principal de „intrarea in uz a noului sistem informatic apartinand autoritatilor maghiare”, informatie care apare si pe aplicatia online de monitorizare a traficului la frontiere, de la site-ul…

- Coloane de camioane s-au format, marti, in principalele puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, iar la Nadlac II se asteapta sase ore pentru iesirea din tara pe arterele dedicate traficului greu, autoritatile informand ca situatia este provocata de implementarea unei noi aplicatii la controlul de…

- „In acest sens, au fost contactate autoritatile de frontiera din tara vecina, in vederea dispunerii unor masuri comune pentru fluidizarea traficului, avand in vedere ca formalitatile de frontiera la granita cu Ungaria se deruleaza impreuna cu politistii maghiari. Inspectoratele Teritoriale ale Politiei…

- Aproximativ 90 de minute așteapta șoferii de TIR controlul de frontiera la Vama Giurgiu, iar coada de camioane se intinde pe șapte kilometri, pe DN 5, unde ocupa prima banda. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, in ultimele 24 de ore, la granita cu Bulgaria au fost efectuate formalitatile de frontiera…