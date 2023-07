Stiri pe aceeasi tema

- In ton cu incetinirea economiei, și piața imobiliara din Romania da ceva semne de lentoare pe mai multe segmente, insa rezultatele raman destul de solide in general, spun experții Colliers Romania intr-o radiografie pentru prima jumatate de an. Piața spațiilor logistice și industriale ofera cele mai…

- Norii negri incep sa se adune si pe piata imobiliara autohtona, in primul trimestru (T1) din 2023 reducerea activitatii de tranzactionare fiind mai accentuata fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat in zona Capitalei (-24%), cat si in restul tarii (-31%), scrie Ziarul Financiar.Privind retrospectiv,…

- Piața imobiliara, la fel ca alte ramuri ale economiei, este dictata de cerere și oferta și se afla intr-o continua expansiune. Indiferent daca sunteți in cautarea unei case spațioase, a unui apartament modern sau a unei investiții sigure, compania imobiliara Proimobil va propune oferte bune la prețuri…

- Clujenii și bucureștenii platesc cu 35% mai mult decat timișorenii pentru inchirierea unei garsoniere sau a unui apartament cu doua camere. Chiria medie pentru apartamentele cu doua camere oscileaza de la o suma rezonabila de 350 de euro pana la un prag de 475 de euro, conform datelor Imobiliare.ro.In…

- Piața muncii, dupa primul semestru: peste 160.000 de joburi noi și 4,4 milioane de aplicari. Vara incepe cu o creștere fulminanta a joburilor din turism Primele șase luni ale anului au venit cu peste 160.000 de oferte noi de joburi postate de angajatori, nivel similar cu aceeași perioada a…

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Prețurile la apartamente in mun. Chișinau timp de jumatate de an au stagnat la nivelul de 745 Euro/m2, iar in primul trimestru din 2023 au inregistrat o creștere de cel puțin 2,3% ajungind la 766 Euro/m2 de locuința. „De fapt noțiunea corecta nu este creștere prețurilor, dar recuperarea lor, deoarece…

- Piata imobiliara din Romania a inghetat din cauza inflației si a dobanzilor tot mai mari. Numarul apartamentelor si a caselor care au fost vandute anul acesta a scazut cu peste 20% fața de aceeași perioada a anului trecut. Oamenii spun ca vor amana sa cumpere locuințe pana cand ratele și prețurile se…