- Azi-noapte, in jurul orei 03.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 108D, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism care prezenta avarii, pe conducatorul acestuia, un…

- Joi, 17 iunie, in jurul orei 13.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei din municipiu, soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 36 de ani din Tautii Magheraus a condus un autoturism, iar la un moment…

- Polițiștii mureșeni au fost sesizați duminica, 13 iunie, in jurul orei 16.00, sa intervina la un accident rutier produs in comuna Miheșu de Campie, la intersecția DJ 151 cu DN 16."Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre…

- In aceasta seara un TIR a ieșit de pe carosabil intre localitațile Gaiești și Acațari. Pompierii militari asigura masurile PSI. Din fericire nu sunt anunțate victime. In localitatea Vanatori un autoturism a parasit partea carosabila, nu este nevoie de intervenția pompierilor de la Detașamentul din Sighișoara.…

- In aceasta dupa-masa, in jurul orei 17.40, polițiștii au fost sesizați sa intervina la un accident rutier pe DN13 E60, intre localitațile Țigmandru și Nadeș. Deplasați la fața locului, din primele cercetari efectuate, la km. 135+645 m, polițiștii au constatat faptul ca in evenimentul rutier au fost…

- Azi, 28 mai, ora 07.00, polițiștii din Baia Sprie au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.N. 18, strada Forestierului, a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22 de…