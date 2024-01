Coliziune între două autocamioane, pe Autostrada A1 în zona Câlnic In curul zilei de astazi, 23 ianuarie 2024, pe Autostrada A1, in zona Calnic s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autocamioane care transportau amidon și respectiv materiale din cauciuc. „Secția de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A1, sens Sebeș-Sibiu, pe raza […] The post Coliziune intre doua autocamioane, pe Autostrada A1 in zona Calnic first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

