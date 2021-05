Stiri pe aceeasi tema

- Admiterea in clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 are loc in doua perioade, fie 28 iunie-16 iulie 2021, fie 12 iulie-23 iulie 2021, potrivit unui document trimis de Ministerul Educației școlilor. Testele de admitere se vor organiza cu prezența fizica a elevilor la aceste probe și se vor desfașura…

- Elevii de clasa a IV-a vor sustsine admitere daca vor ca in clasa a V-a sa invete in clase cu program intensiv pentru studiul unei limbi straine. Admiterea se va organiza dupa terminarea cursurilor pentru acest an scolar si va consta intr-o proba scrisa la limba straina pe care vor sa o studieze in…

- Simularea examenului de Evaluare Naționala incepe astazi, 29 martie, pentru elevii de clasa a VIII-a. Prima proba este la Limba și Literatura Romana. Elevii de clasa a opta susțin astazi prima proba de la simularea examenului de Evaluare Naționala 2021. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de…

- Viitorii absolvenți de liceu continua, miercuri, 24 martie, examenele de simulare Bac 2021, cu proba la alegere in funcție de profilul și specializarea urmate in anii de liceu. Vezi modele de subiecte pentru simulare Bac 2021 la geografie, fizica, informatica, chimie, biologie, anatomie, economie, filosofie,…

- Simularea BAC 2021 incepe luni cu proba de romana. Din cauza ratei de infectare ridicate cu noul coronavirus, de peste 6 la mia de locuitori, in 78 de licee din toata țara – dintr-un total de 1577 – nu se vor organiza simularile la bacaluareat 2021, a precizat ministrul Educației. Astfel, aproape 8000…

- Ministerul Educației a publicat vineri baremele pentru al doilea set de teste de antrenament la examenul de Evaluare Naționala 2021. Sunt repere de autoevaluare la rezolvarea modelelor de subiecte. Modelele de subiecte sunt concepute de instituția din subordinea Ministerului Educației care elaboreaza…

- Ministerul Educației a publicat luni, 1 martie, al doilea set de teste de pregatire (modele de subiecte) pentru examenul de Evaluare Naționala 2021. Baremele vor fi publicate vineri, 5 martie. Simularea probelor pentru Evaluare Naționala 2021 se va desfașura in perioada 29-31 martie. Probele propriu-zise…

- In acest an scolar se reia simularea examenelor nationale. Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularilor pe care le vor sustine elevii de clasa a VIII-a si cei de clasa a XII-a. Elevii din aceste clase merg fizic la scoala si in randul lor deja au aparut si cazuri de Covid -19 si unii invata…