Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 noiembrie 2023, Centrul de Cultura „George Apostu” a gazduit un eveniment artistic remarcabil sub numele „ENVIRONMENT ART,” care face parte din programul național „Saptamana verde.” Aceasta inițiativa educaționala și culturala a fost posibila datorita colaborarii stranse dintre Colegiul…

- Pana pe 10 noiembrie mai poate fi vizitata, la Muzeul de Arta Contemporana al Centrului de Cultura ”George Apostu”, din Bacau, expoziția de sculptura ”Cu ingeri”, semnata de artistul Laurențiu Mogoșanu, care a gandit-o special pentru acest spațiu, unde a fost deschisa in debutul celei de-a XXVIII-a…

- In cadrul evenimentului „Toamna bacoviana a scriitorilor”, din Filiala Bacau a USR, organizata in zilele de 2-4 noiembrie, la Centrul de Cultura „George Apostu”, vineri, 3 noiembrie, s-au acordat premiile pe anul 2022. Moderator a fost poetul Dumitru Braneanu, presedinte al Filialei Bacau a Uniunii…

- Lumea filmelor de acțiune din seria ,,James Bond’’ va prinde viața la Balul Bobocilor 2023 – ,,Casino Royale’’ al Colegiului Național de Arta ,,George Apostu’’ Bacau. Opt perechi de boboci vor concura, in data de 8 noiembrie 2023, de la ora 17.00, pentru titlul de Miss și Mister Boboc. Evenimentul se…

- In orașul Onești, Halloween-ul nu este doar despre costume infricoșatoare și bomboane dulci, ci și despre povești magice și aventuri literare. Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” impreuna cu Școala Gimnaziala Nr. 1 Onești pregatesc un eveniment de excepție in zilele de 25, 26 și 27 octombrie, sub numele…

- „Saloanele Moldovei”, manifestare culturala unica in peisajul artistic al romanilor de pe cele doua maluri ale Prutului, al carui debut a avut loc la inceputul anilor ’90, a devenit una dintre cele mai longevive si prestigioase intalniri ale artei contemporane din Romania si Republica Moldova. De la…

- Asociația Divas va invita la un spectacol unic in Romania pentru a sarbatori 120 de ani de la nașterea compozitorului Filaret Barbu. Evenimentul special va avea loc la Teatrul de Vara “Radu Beligan” din Bacau, in data de 14 octombrie 2023, incepand cu ora 12. Spectacolul “ANA LUGOJANA”, creat de Filaret…

- Un nou inceput pentru preșcolarii și școlarii Colegiului Național de Arta „George Apostu” din Bacau. Sala Teatrului de Vara „Radu Beligan” s-a animat, luni dimineața de la ora 10.00, de glasurile zglobii ale sutelor de elevi nerabdatori fie sa inceapa viața de școlar, fie sa se reintalneasca, dupa binemeritata…