Colegii femeii ucise de rechin în Egipt sunt în stare de șoc Romanca ucisa de rechin in stațiunea Hurghada de la Marea Roșie, intr-o stațiune din Egipt, era originara din județul Suceava. Roxana Donisan, funcționara la Direcția de Finanțe, iși cumparase doua sejururi in Egipt, pentru o vacanța mai lunga. Femeia lipsea de doua zile din hotelul de 5 stele din Egipt in care se cazase, au declarat surse din stațiunea de la Marea Roșie, unde a fost ucisa de rechin. Colegii femeii s-au declarat șocați de moartea cumplita a colegei lor, despre care știau c[ este plecata in vacanța. „Este o tragedie ceea ce s-a intamplat, toți colegii sunt in stare de șoc. A fost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

