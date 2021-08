Colecția „Biblioteca Română din Freiburg” la Biblioteca Județeană „Aman” Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” a obținut o noua donație de carte pentru Muzeul Carții și Exilului Romanesc – Colecția „Biblioteca Romana din Freiburg”. Alcatuita din carti, reviste și obiecte cu o valoare simbolica inestimabila și cu un mare potential muzeal, Colecția „Biblioteca Romana din Freiburg” cuprinde inclusiv o serie de documente si manuscrise ale lui Nicolae Romanescu, primarul iconic al Craiovei. In felul acesta, potrivit directorului Mihai Neagu, „o parte importanta a istoriei Craiovei se intoarce acasa din exil”.Infiintata pe 1 mai 1949, Biblioteca Romana din Freiburg… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

