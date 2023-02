Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, arata raportul PwC Global Economic Watch 2023.

- Calin Ile a fost intrebat, vineri, la Prima News, cum va arata turismul in 2023. “Ajungem in 2023 la nivelul din 2019 pentru ca vom avea efecte pozitive din partea turismului urban, pentru ca vom organiza mai multe evenimente atat sportive, cat si culturale si de festivaluri. Partea de business a aratat…

- Pentru o mare parte a economiei globale 2023 va fi un an dificil, deoarece principalele motoare ale cresterii globale, Statele Unite, Europa si China, se confrunta cu o incetinire a activitatilor, a declarat duminica directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite…

- Noul an va fi ”mai greu decat anul pe care il lasam in urma. De ce? Pentru ca cele trei economii majore - SUA, UE si China - incetinesc toate simultan”, a declarat Georgieva in emisiunea ”Face the Nation” a CBS.In octombrie, FMI si-a redus perspectivele de crestere economica globala in 2023, reflectand…

- ”Cresterea costurilor cu forta de munca, a celor de real estate si a pretului energiei plaseaza Romania pe pozitia a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa tari precum Cehia, Polonia, Ungaria sau Portugalia si pe locul 22 la nivel mondial”, potrivit studiului Manufacturing…