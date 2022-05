Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a trimis o lege in Parlament dupa o discutie cu Codin Maticiuc. Afaceristul s-a plans in nenumarate randuri ca pentru a efectua anumite lucrari la spitalele cu probleme nu poate recupera TVA pentru materialele achizitionate prin fundatia sa. Marcel Ciolacu a trimis o lege in Parlament…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat de Tribunalul Bacau la opt ani si patru luni de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia instantei nu este definitiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marcel Ciolacu transmite un mesaj catre romanii care traiesc in Ucraina: „lupta in aceste zile pentru libertatea țarii in care traiesc și in care iși cresc copiii”, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca Romania pregatește pachetul legislativ pentru a incepe exploatarea gazelor din Marea Neagra, asta pentru ca Europa se decupleaza de Rusia și ”nu putem sta la mana unui dictator, care ataca state suverane”. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere renegocierea urgenta a PNRR. Acesta spune ca e nevoie de o regandire a distribuției banilor prin PNRR in condițiile in care razboiul din Ucraina va culmina cel mai probabil cu o criza alimentara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, considera ca intreaga lume democratica trebuie sa dea dovada de solidaritate in fata razboiului, intr-o postare prilejuita de aniversarea a 89 de ani de protectie civila in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul AUR George Simion a avut un nou schimb de replici cu Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și deputat, dezvaluind ca acesta din urma i-ar fi spus lui Ciprian Titi Stoica „maimuța”. „A folosit catre ceilalți membri ai comisiei termenul de nazist, iar Alfred Simonis catre Ciprian Titi…