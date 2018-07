Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care calatoresc cu mașina in Grecia sunt direct vizați de o atenționare a Ministerului Afacerilor Externe, despre modificarea Codului Rutier Elen. La fel de bine ar putea sa-și lase mașina acasa avand in vedere pedepsele extrem de drastice. Codul Rutier din Grecia a devenit, fara exagerare,…

- Pentru calatoria cu trenul in intreaga Europa, CFR Calatori recomanda oferta Interrail Global Pass care, in perioada 06 – 15 iulie 2018, vine cu o reducere suplimentara de 15%. Oferta promotionala cu reducere este pusa in vanzare pana la data de 15 iulie 2018, iar prima zi de valabilitate poate incepe…

- MAE roman a emis o avertizare de calatorie in Grecia, dupa ce meteorologii au anuntat ”cod roșu” de vreme extrema. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat „cod roșu”…

- Grecia este tara din Uniunea Europeana care a inregistrat in perioada ianuarie-mai cei mai multi migranti, arata un raport publicat luni de Frontex, agentia europeana pentru controlul frontierelor, citat de DPA, potrivit Agerpres. Fluxul de imigranti in Grecia, inclusiv pe la frontiera terestra…

- Perioada concediilor se apropie, asa ca nu uita sa iti faci rezervari din timp pentru cursele charter care te vor duce spre destinatii de vis in Grecia si Turcia. De la Aeroportul Iasi, ai ocazia sa calatoresti pe urmatoarele rute sezoniere: - IASI - ANTALYA / Tarom - IASI - RODOS (Chania-Creta) / Tarom…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care revin in Romania din mini vacanta petrecuta in Bulgaria, Grecia sau Turcia ca, luand in considerare datele statistice colectate de autoritatile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat…

- Autoritatile au decis inchiderea in urmatoarea perioada a drumului spre Poiana Pelegii, din Parcul National Retezat. Reprezentantii rezervatiei sustin ca, oricum, accesul in aceasta perioada pe singurul drum pe care turistii puteau ajunge cu masinile in centrul parcului national era blocat.

- Un proiect de lege propune amenzi mai aspre pentru depașirea limitei de viteza, relateaza Noi.md cititnd un comunicat de presa al Inspectoratului Național de Patrulare. Astfel, potrivit noii legi pentru depașirea vitezei de la 10 la 20 km/ora, amenda ar putea fi de la 600 la 900 lei (in prezent 300-600…