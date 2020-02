Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari COD ROȘU, Cod Portocaliu și Cod Galben de vant puternic valabile duminica și luni in județul Alba și alte zone din țara. Pe 24 februarie, in intervalul orar 02:00 – 18:00, in zona montana din județul Alba este COD ROȘU de vant puternic, cu rafale…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o atenționare meteo Cod Galben de vant puternic, valabila pentru zona joasa a județului Alba și alte zone din țara. Potrivit meteorologilor, intre orele 11:00 – 17:00 se vor semnala intensificari locale ale vantului cu viteze la rafala de 55…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni dimineața, avertizari meteo Cod Galben și Cod Portocaliu de viscol și ninsori, valabile in Alba și alte zone din țara, pana miercuri. De luni, 10 februarie, ora 14.00 pana marți, 11 februarie, ora 20.00 este Cod Galben de intensificari ale vantului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare meteo Cod Galben de vant puternic, valabila pentru sudul județului Alba și alte zone din țara. Pana la ora 23.00, la munte vantul va avea intensificari, temporar cu viteze de peste 70 km/h, astfel ninsorile vor fi viscolite, zapada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, luni, atenționarea meteo Cod Galben de vreme rea, pentru județul Alba și alte zone din țara. Pana luni seara, la ora 23.00, la munte, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari unde rafalele vor depași 90-100 km/h, iar precipitațiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare nowcasting Cod galben de vant puternic valabila in judetele Constanta, Iasi, Alba, Brasov si Sibiu, pana la ora 18:00.Potrivit meteorologilor, in zonele joase ale judetelor Alba, Brasov si Sibiu se vor semnala intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționare Cod Galben de vant puternic, valabila pentru județul Alba și alte zone din țara. De duminica, 2 februarie, ora 18.00 pana luni, 3 februarie, ora 20.00, vantul va prezenta intensificari, indeosebi la altitudini mari, unde rafalele vor depași…

- Județul Buzau se afla sub Cod Galben de vant puternic pana la noapte. Avertizarea este valabila pentru zona Dobrogei, jumatatea de est a Munteniei si sudul Moldovei se vor afla, pana la ora 22,00, vantul sufland in rafale cu o viteza de pana la 65 km/h, potrivit unei avertizari emise de Administratia…