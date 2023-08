Stiri pe aceeasi tema

- Noul val de canicula care se așaza peste teritoriul Romaniei va aduce temperaturi de peste 40 de grade in mai multe regiuni. Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod galben și portocaliu pentru intreaga țara.O avertizare cod galben de canicula și disconfort termic ridicat valabila…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari cod roșu de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Suceava, Cluj și Caraș-Severin. Avertizarea pentru județul Caraș-Severin este in vigoare pana la ora 16.00. Sunt vizate localitațile Bozovici, Valiug, Brebu Nou. Tot pana la ora 16.00 este in vigare…

- COD PORTOCALIU de ploi torențiale, descarcari electrice și furtuni in mai multe localitați din Alba. ZONELE VIZATE Vremea rea pune stapanire pe județul Alba duminica, 2 iulie. Meteorologii au emis o avertizare meteo de vreme rea, pentru mai multe localitați din Alba, vizate de fenomene meteo. Este…

- Meteorologii au emis, vineri, 23 iunie, o noua avertizare de canicula care vizeaza, pana sambata seara, zonele de campie din țara. De asemenea, un cod portocaliu și unul galben de furtuni și ploi torențiale au fost emise incepand de vineri, de la ora 19:00 și pana sambata, la ora 10:00, pentru zone…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si descarcari electrice, valabila pana joi la pranz, in judetele Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Valcea.

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ploi torențiale, valabile pentru 15 județe, incepand de luni, 12 iunie, de la ora 6:00 și pana marți, 13 iunie, la ora 10.00, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, judetele Mehedinti, Gorj, Valcea si Dolj…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale.…

- Meteorologii au emis luni un cod galben de ploi torențiale insoțite de descarcari electrice, grindina și vijelii pentru mai multe județe din vestul, sud-vestul și din sud-estul țarii. Potrivit ANM, codul intra in vigoare luni la ora 12.00 și va fi valabil pana la ora 23.00. In intervalul menționat,…