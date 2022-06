Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis primul COD ROȘU de canicula din aceasta vara. Azi și maine, in șase județe, temperaturile extreme vor depași recordurile absolute ale perioadei. Astfel, județele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramureș și Bistrița-Nasaud sunt vizate de un cod roșu de temperaturi extreme și disconfort…

- Val puternic de canicula, la Brașov. ANM a emis trei avertizari cod galben, portocaliu și roșu de canicula și disconfort termic, valabile in intervalul 30 iunie – 1 iulie. Avertizarea COD GALBEN a fost emisa pentru județele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și parțial in Banat, asupra…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de temperaturi extreme si disconfort termic deosebit de accentuat pentru zilele de 30 iunie și 1 iulie, valabila in mai multe județe ale țarii. Joi (30 iunie) si vineri (01 iulie), in zonele joase din judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizari cod galben, portocaliu și roșu de canicula și disconfort termic, valabile in intervalul 30 iunie – 1 iulie. Avertizarea COD GALBEN a fost emisa pentru județele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și parțial in Banat, asupra…

- Metreorologii au emis o avertizare cod rosu de canicula pentru sase judete, valabila joi si vineri. ”Joi (30 iunie) si vineri (01 iulie), in zonele joase din judetele Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Bistrita-Nasaud se vor inregistra temperaturi maxime extreme, ce vor atinge si depasi recordurile…

- ALERTA: S-a emis primul COD ROȘU de CANICULA in Romania. Zonele afectate ALERTA: S-a emis primul COD ROȘU de CANICULA in Romania ANM a emis primul cod roșu de canicula in Romania. Astazi și maine vor fi inregistrate temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Zonele afectate sunt…

- Meteorologii au emis, joi dimineața, un cod roșu de canicula, valabil pentru șase județe din vestul țarii, in zilele de 30 iunie și 1 iulie. Potrivit ANM, se vor inregistra temperaturi maxime extreme, ce vor atinge și depași recordurile absolute ale perioadei. Potrivit ANM, codul roșu de canicula vizeaza…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod portocaliu de canicula și disconfort termic pentru noua județe din vest, in timp ce restul țarii va fi sub avertizare cod galben. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate de codul portocaliu județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Maramureș,…