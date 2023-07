Stiri pe aceeasi tema

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 16 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Vrancea și Galați Duminica (16 iulie) valul de caldura se va intensifica și va fi canicula in sudul Moldovei. Disconfortul termic va fi…

- Romania este imparțita intre furtuni și canicula. Astazi se va inregistra cel mai ridicat val de temperaturi din aceasta vara, dar vor fi și zone vizate de fenomene meteo extreme. Despre cum arata prognoza pe larg pentru acest weekend a vorbit meteorologul Alexandra Roșioara pentru Realitatea PLUS.…

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

