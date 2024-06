Vremea o ia razna în ziua alegerilor locale şi europarlamentare 2024. Caniculă, amestecată cu furtuni electrice! Vremea jongleaza la extreme in ziua alegerilor locale si europarlamentare 2024. Cod portocaliu de canicula in 12 judete si in Capitala, dar furtuni in aproape toata Moldova. Jumatate de tara este afectata de canicula, meteorologii emitand atentionari si avertizari valabile pana marti dimineata. Temperaturile vor ajunge pana la 37 de grade. Cod galben de instabilitate […] The post Vremea o ia razna in ziua alegerilor locale si europarlamentare 2024. Canicula, amestecata cu furtuni electrice! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

