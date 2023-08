Cod rosu de canicula in 16 orase din Italia. Un incendiu de padure care face ravagii pe insula Elba a dus la evacuarea a 700 de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos.

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Ministerul Roman de Externe a emis o serie de de atentionari de calatorie pentru Grecia, Spania si Italia, tari aflate sub cod rosu de canicula. Si sud-estul Frantei se afla sub cod rosu pana vineri. In Italia maine sunt asteptate temperaturi de 43° la Roma si 48° in Sardinia, in cea mai fierbinte zi…

- Europa va continua sa se topeasca sub „bila de foc” si saptamana viitoare. Conform meteorologilor, sunt asteptate temperaturi chiar si de 48 de grade Celsius. Ministerul italian al Sanatații a emis cod rosu in acest weekend pentru 16 orașe, inclusiv Roma, Bologna și Florența. Ce masuri anti-canicula…

- Romanii care au ajuns la aceasta ora pe Autostrada Soarelui au parte de un spectacol nedorit, ca urmare a temperaturilor ridicate de la aceasta ora. Conform informațiilor din teren, este vorba de izbugnirea unui incendiu pe Autostrada Soarelui in zona de verdeața. Atenționare in trafic. Incendiu pe…

- Cel putin 100 de persoane au murit in Mexic in ultimele doua saptamani din cauze asociate caldurii, dupa ce temperaturile au urcat pana aproape de 50 de grade Celsius in anumite regiuni de pe teritoriul tarii, a precizat joi Ministerul mexican al Sanatatii, potrivit Reuters.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii i-a indemnat vineri pe ucraineni sa nu intre in panica, avertizand impotriva luarii preventive a comprimatelor de iod dupa declaratia presedintelui Volodimir Zelenski care acuza Moscova de pregatirea unui „atentat” asupra centralei ocupate de trupele ruse, relateaza…

- “Exista o pandemie care ii ucide pe cei saraci chiar in fata ochilor nostri si stim exact cum sa o oprim, dar avem nevoie de mai mult sprijin si de mai putina inertie din partea comunitatii globale pentru ca, daca nu actionam acum, se va inrautati”, a declarat Jerome Pfaffmann Zambruni, seful unitatii…