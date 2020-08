Stiri pe aceeasi tema

- In urma avertizarii Cod Roșu de fenomene meteo periculoase, valabil in intervalul orar 18:20-19:00, pentru localitațile Gataia, Liebling, Tormac și Voiteg, fenomene vizate: averse torențiale ce vor cumula 30-40 l/mp, vijelie, gridina de mici dimensiuni, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Banat”…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica mai multe avertizari nowcasting Cod galben de averse, grindina si vijelii, valabile in trei judete.Astfel, pana la ora 15:30, in localitati din judetele Arad si Hunedoara, precum si in zona de munte a judetului Caras-Severin se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteorologica Cod Galben pentru partea de Vest a țarii – Timiș, Arad și o parte din Caraș-Severin (o mare parte din județul Caraș-Severin este sub Cod Portocaliu). Atenționare Cod Galben este valabila pana in 16 iunie, la ora 10:00, fiind…