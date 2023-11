Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 26 de ani, din Feldru, a fost reținut, iar mai apoi plasat sub control judiciar, dupa ce fi accesat in mod ilegal un telefon mobil aparținand unei femei, de pe care a efectuat tranzacții frauduloase catre o platforma de jocuri de noroc online. „La data de 18 iunie a.c., un barbat de 26…

- Sloturile online au devenit extrem de populare in ultimii ani, oferind utilizatorilor posibilitatea de a se distra și de a caștiga bani din confortul propriei case. Unul dintre cei mai mari și mai de incredere furnizori de sloturi online este Pragmatic Play. Pragmatic Play – Scurt istoric Compania…

- Credincioșii din parohia Nereju Mare, comuna Nereju, au sarbatorit ieri hramul bisericii parohiale, Sfinții Mihail și Gavriil. Slujba a fost oficiata de preotul paroh Iulian Maciuca și parintele Aurel Boțan, protoiereu al Protoieriei Focșani I. Credincioșii au participat in numar mare la sfanta Liturghie,…

- Cine este Oana Lasconi, cea care și-a desființat mama, spunand ca a facut un gest „jegos” cand și-a declarat susținerea pentru familia tradiționala, s-a folosit de ea și a abandonat-o: are 31 de ani și, potrivit ultimelor informații publice despre ea, din 2018, prezenta emisiunea „Weekly Ops” pentru…

- Noi inșelatorii au aparut in mediul online legate de razboiul din Orientul Mijlociu. Zeci de mii de romani au primit mesaje referitoare la o campanie de donații pentru persoanele ranite in Fașia Gaza și Israel, atrag atenția specialiștii Bitdefender.

- Un milion de lei au furat membrii unei rețele de falsificatori de carți de identitate, care au reușit sa obțina peste 200 de credite cu astfel de documente false. Polițiștii și procurorii din mai multe județe au facut azi percheziții, scrie europafm.ro. Timp de patru luni, membrii unei grupari care…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar penal in cazul navei care a explodat, miercuri dimineata, in zona Sulina. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar de urmarire penala in rem pentru distrugerea ori avarierea unei nave ori a incarcaturii acesteia,…