Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod portocaliu valabile in opt județe din țara și Cod galben in zece județe. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj și parți din județele Arad, Alba, Valcea și Mehedinți. In aceste zone, vor fi averse torențiale. Local cantitațile de apa vor fi de 40-50