Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 - 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș Severin,…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș Severin,…

- Administrația Nationala de Meteorologie a emis, marți, doua avertizati cod galben de vreme severa. Prima vizeaza Banatul, Crișana, Oltenia și local Transilvania și Muntenia, unde specialiștii anunța ploi grindina și vijelii pana maine dimineața. Apoi, pe parcursul zilei de miercuri instabilitatea atmosferica…

- In perioada 11-13 mai Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat, in județul Alba, o instruire cu tema ”Instrucțiuni privind desfașurarea controalelor oficiale și a altor activitați oficiale in domeniul siguranței alimentelor”, la care au participat…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si…

- Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00…